Biella e non solo si stringono attorno alla famiglia del dottor Mauro Valentini e chi vorrà potrà rendergli l'ultimo saluto alla Litl Biella in via Ivrea 22.

La camera ardente sarà allestita e aperta al pubblico domani sabato 29 ottobre dalle 10 alle 18.

Non ci saranno altri momenti celebrativi, i funerali si svolgeranno in forma privata.