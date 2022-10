Litl Biella: "Il Dott. Valentini lascia un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato"

Professionista stimato e mentore per tanti colleghi, il Dott. Valentini lascia un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato.

Una figura importante, non solo per il nostro territorio, ma anche a livello nazionale per l’importante contributo come Membro nel Consiglio Direttivo Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.