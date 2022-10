Lilt Biella, il cordoglio per la morte di Valentini: "Sarà un onore poterne continuare l’opera"

Se ne è andato ieri sera il nostro Presidente, il Dott. Valentini. Se ne è andato con le luci di Spazio LILT ancora accese. Se ne è andato dopo aver visto per l’ultima volta la sua LILT circa un mese fa, affollata da tantissima gente. Un uomo a cui Biella deve molto. Dall’eccezionale attività professionale come chirurgo, alla visione di una sanità poggiata sulla prevenzione e sul benessere della persona più che sulla cura della malattia, il Presidente Valentini ha sempre considerato l’eccellenza un punto a cui tendere e da cui ripartire.

“Ogni punto di arrivo è un nuovo punto di partenza” amava ripetere, confermando l’ottimismo della volontà con cui guardava al futuro, e il pessimismo della ragione con cui analizzava il presente. Un atteggiamento e un pensiero raffinato, prudente ma aperto ai cambiamenti, che gli ha permesso di immaginare e realizzare grandi progetti per il bene della comunità.

Dalla costituzione di LILT Biella per far della prevenzione il principale mezzo di lotta contro il cancro, all’aver portato con LILT le cure palliative domiciliari nel biellese; dalla creazione, avvio e gestione dell’Hospice, alla costruzione di Spazio LILT, anticipando di un decennio il ruolo che il terzo settore avrebbe potuto assumere nel garantire a tutti il diritto alla salute, sono molti i motivi per cui ringraziarlo.

Si definiva un biellese d’adozione, ma forse, a guardare bene, è stato lui ad averci preso per mano e indicato la strada da seguire; proprio come potrebbe fare un amico, un genitore, o un mentore; proprio come lo abbiamo conosciuto. Non sarà facile tornare al lavoro e realizzare man mano che non tornerà, che il suo ufficio rimarrà vuoto; rimarrà però tutto ciò che ci ha lasciato ed affidato per il bene comune, e sarà un onore poterne continuare l’opera.

Grazie Dott. Valentini, ci mancherà.