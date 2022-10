Gaglianico, urla e minaccia per strada: i passanti lanciano l'allarme

Un uomo urla e minaccia per strada e i passanti allertano le forze dell'ordine. È successo ieri sera, a Gaglianico: una volta sul posto, i Carabinieri hanno riportato alla normalità la situazione.

Sempre in serata, è stato segnalato a Camburzano un uomo barcollante, con un zaino a tracolla, in cammino verso il comune vicino di Occhieppo Inferiore. Dopo opportuni controlli, non è stato ritrovato.