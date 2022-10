Province e Pro Loco al lavoro per la valorizzazione delle eccellenze di quadrante

I rappresentanti delle quattro Province di quadrante si sono trovati nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 ottobre, intorno al tavolo di Sala Giunta di Provincia di Biella, per dare seguito al piano di attività delle Pro Loco del territorio. Nel calendario delle azioni ha preso forma quello che può definirsi come l’“Evento di quadrante” del 2023, previsto a Novara nel mese di maggio, fortemente centrato sulla valorizzazione delle eccellenze enologiche e della tradizione enogastronomica: ogni provincia proporrà le proprie specialità in abbinamento ai vini del territorio.