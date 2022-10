I vincitori di Hacakthon “BIFUTURE!

Fondazione BIellezza continua l’opera di valorizzazione dell’attrattività turistica biellese attraverso progetti di aggregazione, innovazione e comunicazione che possano stimolare investimenti imprenditoriali e creino nuove opportunità occupazionali. In questo contesto si inserisce il progetto BIFUTURE! che “chiama” i giovani biellesi a dare un loro contributo alla pianificazione strategica del turismo sul territorio che verrà.

L’hackathon BIFUTURE! ha raccolto una selezione di studenti di istituti superiori biellesi che dal 25 al 27 ottobre a La Bürsch di Campiglia Cervo e alla Fondazione CRB a Biella Piazzo si sono confrontati per l’individuazione di nuovi linguaggi di comunicazione, per lo sviluppo di strumenti multidisciplinari, per la creazione di itinerari insoliti e di eventi di richiamo in grado di aumentare l’attrattività del Biellese favorendone l’innovazione dei prodotti rivolti al target giovani.

Sono stati chiamati a gareggiare 20 studenti provenienti dagli Istituti scolastici superiori del Biellese (Eugenio Bona, A. Avogadro, Itis Q. Sella, Liceo G. e Q. Sella, IIS Gae Aulenti) che, suddivisi in squadre da cinque componenti, “si sono sfidate” per presentare i progetti più rispondenti alle iniziative proposte. Le squadre, seguite e motivate da mentori sono stati giudicati da esperti del settore turistico, di creazione di eventi, di marketing e di comunicazione: Federico Amato (Efficere Milano), Stefano Mosca (Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba), Luisa Piazza (Fondazione BIellezza), Andrea Quaregna (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella) e Paolo Vizzari (Ein Prosit). Oltre ai mentori Vanessa Cibolla, Edoardo Lesna, Marta Curtarello, Riccardo Galimberti, i ragazzi sono stati affiancati da Docenti provenienti dagli Istituti coinvolti. Nella progettazione e nella gestione dell’hackathon sono stati coinvolti anche giovani rappresentanti dell’Associazione BiYoung, della Società Sportiva Pietro Micca.

I progetti vincitori:

Prima sfida – attrattività

GEN Z motivazione: approccio originale delle declinazioni dei 5 sensi con esperienze locali e la conoscenza delle specificità biellesi.

Seconda sfida – innovazione

BORN TO BI WILD. Motivazione: dinamicità dell’approccio, linguaggio appropriato, stile narrativo giovane e fresco. Qualità della presentazione, originalità del video proposto.

Menzioni speciali:

“Quelli del primo banco”. Motivazione: maggiore coerenza tra le 2 sfide, equilibrio tra le due sfide proposte.

“Hackers”. Motivazione: il carattere come elemento distintivo di un territorio, per creare identità e riconoscibilità alle iniziative proposte.

Paolo Zegna commenta:

“I progetti in essere o futuri che valorizzano il biellese dovrebbero rivolgere una parte consistente della propria attività ai giovani. Anche per quanto riguarda quelli esistenti dovremmo sforzarci di estenderne una parte ai ragazzi. Solo così potremmo pensare realmente alle nuove generazioni alle quali mi piacerebbe chiedere loro di sedersi attorno ad un tavolo per partecipare al futuro turistico del biellese.

Dopo due anni di iniziative trasversali dove Fondazione BIellezza ha supportato attività escursionistiche, sportive, cicloturistiche, cura dei sentieri e grandi eventi, abbiamo voluto scendere più nel dettaglio per proporre azioni concrete ideate e realizzate direttamente con i giovani e per i giovani. Un primo strumento è stato proprio l’Hackathon dal quale è nato il gruppo di lavoro giovani capitanato da Barbara Varese. Un contributo fondamentale lo riconosciamo a Enzo Napolitano che ha orchestrato l’iniziativa. Ringrazio dunque i ragazzi che hanno entusiasticamente caldeggiato la nostra idea e che hanno partecipato con impegno a BIFuture! con una dedizione al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Ringrazio i professori, i mentori Vanessa Cibolla, Edoardo Lesna, Marta Curtarello, Riccardo Galimberti, tutti quelli che hanno reso possibile questa tre giorni ricca di energia creativa e di prospettive per il nostro amato biellese. Ringrazio BIYoung, la Pietro Micca, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la giuria delegata. A noi il compito di trasformare in azioni concrete l’entusiasmo e le idee condivise in questi giorni di scambio reciproco.”

I due gruppi premiati parteciperanno ad un’esperienza adrenalinica a Milano.

Si ringrazia per la collaborazione Enzo Mario Napolitano (Associazione Etnica), Barbara Varese (Bursch country house) e Francesca Oricchio (Fondazione BIellezza).