Cossila, un cittadino: "Avevo mezza giornata libera e ho fatto un po' pulizia"

"Avevo mezza giornata libera e ho fatto un po' di pulizia davanti a casa". Ha esordito così un cittadino di Cossila San Grato, di fronte al Vicesindaco Giacomo Moscarola, che è andato a incontrare questa persona avvisato da un suo vicino.

"Mi ha fatto davvero piacere vedere questo signore di Cossila San Grato che puliva un marciapiede - racconta il Vicesindaco - , senza pretese e senza polemica. Mi ha telefonato un suo vicino dicendo che cosa stava accadendo e sono andato personalmente da lui a ringraziarlo. So che potremo fare di più, ma purtroppo non riusciamo ad arrivare dappertutto, e grazie quindi a tutte quelle persone che si adoperano per il bene comune. Questo signore, per esempio, mi ha detto che aveva mezza giornata libera e gli piace che sia ordinato dove abita, quindi cazzuola alla mano ha dato una bella pulizia lui. Grazie ancora".