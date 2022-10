Il presidente della Regione Piemonte Cirio sulla scomparsa del giornalista Nino Battaglia

“Per tantissimi piemontesi come me, il volto di Nino Battaglia è stato per anni un punto di riferimento, un volto familiare. Apprendere della sua scomparsa mi rattrista molto. Il Piemonte si stringe con affetto alla sua famiglia, alla redazione del Tgr Rai e ai tanti colleghi che, come lui, ogni giorno portano l’informazione nelle case di tutti noi”.