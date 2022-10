Atap: servizi del giorno 31 ottobre, come cambiano le corse

A causa della totale chiusura dei plessi scolastici nelle sole Provincie di Biella e Vercelli – l’Agenzia della Mobilità Piemontese per la sola giornata di lunedì 31 ottobre 2022, ha disposto il cambio di programma di esercizio in NON SCOLASTICO:

Provincia di Biella

Le Linee: 900 – 300 – 310 – 320 – 330 – 340 – 350 – 360 – 370 – 380 – 390 – 400 – 410 – 420 – 430 – 440 – 500 – 511 – 548 – 549

Saranno SOSPESE Le Linee: 551 – 522 – 553 – 555 – 556 – 557 – 558 – 599