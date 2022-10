Da Birra Elvo BBQ Pub sono arrivati i panini autunnali, da assaporare anche ad Halloween!

Quando arriva l’autunno percepiamo che, man mano che la stagione cambia, il nostro palato abbandona i gusti freschi ed estivi per fare spazio ai cibi più sazianti, gustosi e nutrienti, come una sorta di “coccola” in vista dell’arrivo della stagione invernale. Birra Elvo lo sa bene, ed è per questo che ha inserito a menù per i clienti tre nuovi panini al BBQ Pub di Biella: sono Elvo “CRU” Burger, Elvo Burger ed Elvo Dog.

Il primo panino - Elvo “CRU” Burger - è adatto agli amanti della tradizione e della carne cruda, perché è composto da pane “Bun”, battuta di Black angus da 150 grammi, bagna cauda e cavolo cappuccio. Un’esplosione di gusto, qualità e cucina tipica del territorio.

Il secondo panino proposto - Elvo Burger - è perfetto per chi ama il sapore dell’hamburger tradizionale, gli abbinamenti all’americana e i gusti più “strong”: è composto da pane “Bun”, hamburger di Black Angus da 150 grammi, bacon, cipolla in cevice, gorgonzola, nduja, zucca e insalata.

La terza proposta del BBQ Pub è Elvo Dog, dedicata a tutti gli amanti del classico “hotdog”: questa variante è composta da pane “Bun”, wurstel Meraner, bacon, insalata, cetrioli, formaggio cheddar, jalapeño e cipolla croccante.

In occasione del ponte di Ognissanti, il locale resterà aperto sia per la notte di Halloween, lunedì 31 ottobre, che martedì 1 novembre, dalle ore 17:00 sino a tarda serata. Resterà invece chiuso mercoledì 2 novembre.

La cucina del BBQ Pub, anche nei giorni tradizionali, rimane aperta al pubblico sino alle ore 23:00 dalla domenica al giovedì, e sino a mezzanotte nel weekend (venerdì, sabato).

Il BBQ Pub Birra Elvo si trova a Biella, in via San Filippo, 17.

Per info e prenotazioni: 015 3702122

Pagina Facebook: www.facebook.com/pages/Birra-Elvo/721691461244857

Pagina Instagram Pub: www.instagram.com/birraelvo_bbq_pub