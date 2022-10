Golf, i protagonisti del Trofeo Gabba Salumi

Picco Carla e Sicbaldi Paolo di Pinerolo come prima coppia (lordo) con un giro a 38, Alessia Bovolenta-Paolo Ravarino del Mulino Cerrione come coppia netto di Prima Categoria con giro a 46, e Marco Baldin-Angelo De Marchi del Mulino Cerrione come prima coppia netto di Seconda Categoria con giro a 45, sono i premiati del Trofeo Gabba Salumi, gara a coppie Louisiana 2 giocatori, Formula Stableford 18 Buche, chi si è disputato domenica 23 ottobre al Golf Club Cerrione.

Questo il programma del prossimo week end sul green biellese.

Sabato 29 Ottobre: TROFEO START - 6° PROVA (Gara Singola, Stableford 18 Buche Ris. h index 36 – 54). Sabato 29 Ottobre: Road To Agadir - 3° PROVA (Stableford 9 Buche). Domenica 30 Ottobre: CABRIO GROUP 4 palle 2 giocatori (18 Buche Stableford).