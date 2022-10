Biella al Centro: "Maggioranza in crisi sulla lingua piemontese"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Consiglio Comunale che si è svolto nel pomeriggio di martedì 25 ottobre è stato un autentico spettacolo di quella crisi di maggioranza che non si placa ormai da diversi mesi, in particolare da quando il sindaco Corradino – o suoi assessori (non) competenti – ha perso, per disattenzione, decine di milioni di euro ai danni della città. A poco è valso metterci una pezza con l’incremento in giunta di altri due assessori e conseguente aumento di spesa pubblica, sempre elargita dalle tasche dei cittadini. Negli ultimi tre consigli comunali la maggioranza non è riuscita a garantire il numero legale, e solo grazie allo spirito di sevizio istituzionale della minoranza si sono potuti svolgere i lavori all’ordine del giorno. È chiaro che una simile situazione rappresenta un’anomalia e non è certamente procrastinabile. In particolare, di recente, risulta palese che la “scoppola” ricevuta dalla Lega e da Forza Italia a beneficio di Fratelli d’Italia ha acuito malumori a livello centrale e locale, e Biella non fa eccezione.

La tensione a palazzo Oropa è apparsa del tutto evidente al momento della discussione della mozione presentata dalla Lega in merito alla tutela e alla promozione della lingua piemontese. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno abbandonato l’aula lasciando col cerino in mano i compagni di coalizione che, data l’assenza di numerosi consiglieri della stessa maggioranza, si è ritrovata senza numero legale. Se vogliamo dirla tutta, il merito della mozione era certamente condivisibile da parte dell’intero Consiglio, cercando di integravi anche la nota posizione culturale di Fratelli d’Italia più sensibile alla celebrazione della lingua italiana. Ma la mozione è diventato pretesto di aperto litigio tra le due forze di maggioranza, così è prevalso il buon senso di Forza Italia e delle forze di opposizione – Biella al Centro in particolare – per avvallare la proposta deliberativa di valorizzare il Piemontese e aspetti culturali della piccola patria biellese, in spirito di fratellanza con chi nella nostra città e provincia ha preso residenza provenendo nel tempo da altre regioni o nazioni, aprendosi al dialogo culturale nella terra ospitante, pur continuando a custodire le proprie tradizioni"

I firmatari sono Paolo Robazza e Sara Gentile per LISTA CIVICA BIELLESE, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile per LE PERSONE AL CENTRO e Andrea Foglio Bonda per BUONGIORNO BIELLA.