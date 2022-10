Al Liceo Sella lo scambio Erasmus "Living European Values" con studenti polacchi e tedeschi

Il liceo “G.e Q. Sella" ha vissuto concretamente con una classe del liceo artistico gli "Erasmus days" della settimana scorsa: la 4^ F ha potuto incontrare, finalmente in presenza e non solo on line, i gruppi di studenti accompagnati dai loro insegnanti: 9 provenienti dall’ Hugo-Ball Gymnasium di Pirmasens (Germania) e 8 dalla Szkla Podsawowa di Tomaszowie Lubelskim (Polonia).

Gli studenti biellesi, guidati dai prof. Patrizia Panzettini, Nadia Azzoni, Enrica Ceretti e Fabio Spadaro, hanno interagito con i compagni d’Oltralpe trascorrendo una settimana finanziata dal Bando KA229 “Living European Values” del progetto Erasmus+. Fra lezioni interattive in classe, laboratori artistici a scuola e visite sul territorio, i ragazzi hanno potuto condividere - utilizzando l’inglese come lingua veicolare comune - la pratica e la cultura dell’arte come mezzo di scambio e di unione fra le nazioni passando da attività “fuori porta” come la “copia dal vero” al forte di Bard a workshop creativi a Cittadellarte presso la fondazione Pistoletto; dalla visita al santuario di Oropa alla costruzione di muri a secco e all’apprendimento ‘hands-on’ di semplici attività agricole all’Ecomuseo della Trappa e ancora alla preparazione condivisa di ricette tradizionali all’insegna della sostenibilità ambientale.

L’esperienza, che proseguirà in marzo con il ricambio dell’ospitalità in Germania, ha entusiasmato i ragazzi che hanno potuto sviluppare parti di un progetto iniziato a distanza dal 2020, creando, con un piccolo concorso tra loro, un logo rappresentativo dei ‘Living European Values’ che hanno poi stampato su apposite t-shirt. Inoltre hanno iniziato a realizzare insieme una ‘brochure di turismo esperienziale’ nel Biellese corredata da informazioni turistiche, impressioni, emozioni e foto scattate nel corso del soggiorno sul nostro territorio.