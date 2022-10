I 250 anni dell'Organo della Cattedrale da Giuseppe Ramasco ad oggi

Nell’ambito della XXXV Rassegna “Ad Maiorem Dei Gloriam” dell'Oratorio San Filippo di Biella, domani, venerdì 28 ottobre, alle 21 in Duomo a Biella, si terrà il concerto per organo eseguito da Giovanni Panzeca, con l'accompagnamento de soprano Tiziana Ravetti, e con la partecipazione dello storico Alberto Galazzo, in omaggio ai 250 anni della presenza dal primo organo in Cattedrale, allora opera di Giuseppe Ramasco.

Perché un concerto d’organo in occasione dei 250 anni di istituzione della Diocesi?

Nello stesso anno in cui papa Clemente XIV erigeva la diocesi di Biella nella chiesa di Santa Maria in Piano, dove già esisteva sicuramente uno strumento, scelta come chiesa cattedrale, si pensò alla costruzione di un nuovo organo. L’incarico venne dato all’organaro Giuseppe Ramasco sotto la guida del maestro di cappella del tempo, Giuseppe Bottacchio. Costruì la cassa dell’organo il maestro da bosco Domenico Serralunga e gli ornati della medesima furono dati dallo scultore Pietro Antonio Serpantiero di Sagliano. L’organo aveva 16 registri. Nel 1784 l’organo viene portato nell’attuale ubicazione, sopra l’antica cappella del Suffragio, e da lì seguirono altri lavori di sistemazione e ampliamento. Nel 1839 l’organo venne poi rifatto da Amedeo Ramasco, figlio di Giuseppe. Fino a quando dopo alcune trattative e ripensamenti il lavoro per un nuovo organo venne affidato all’organaro Camillo Guglielmo Bianchi, e il nuovo organo venne inaugurato nel 1860 dal famosissimo padre Davide da Bergamo. Ancora adesso, in forma smagliante, l’organo Bianchi è protagonista della vita liturgica della Cattedrale.

Che fine fece il vecchio strumento di Giuseppe Ramasco costruito 250 anni or sono?

Lo scopriremo venerdì sera grazie al racconto di Alberto Galazzo e la musica di Giovanni Panzeca (organo) e Tiziana Ravetti (voce soprano).

Alberto Galazzo, dopo gli studi musicali e musicologici, si è dedicato principalmente all’organologia e alla scoperta del patrimonio musicale piemontese; ha pubblicato numerosi articoli e scritti, tra i quali La Scuola Oragnaria Piemontese (1990) e Tra i barbassori e gli azzimati, Pietro Mercandetti Generali, vita e opere (2 voll., 2009). È collaborato in qualità di critico musicale con riviste e giornali, tra cui Il Biellese. Per trenta cinque anni ha collaborato come docente e consulente con Musica Antica a Magnano. Ha operato, e opera, con la Diocesi di Biella nello studio e per la salvaguardia del patrimonio organario. È direttore generale di UPBeduca–Università Popolare Biellese e vicepresidente di Unieda–Unione Italiana di Educazione degli Adulti.

L'attività del Duo musicale formato da Tiziana Ravetti e Giovanni Panzeca nasce dall'intento di diffondere e fare conoscere la scuola musicale italiana di fine Ottocento e inizio Novecento nei suoi aspetti vocali e strumentali. Nel repertorio da loro proposto compaiono sia le pagine dei grandi autori come Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini o Lorenzo Perosi (di cui quest'anno si ricordano i centocinquant'anni della nascita), sia le pagine di altri compositori a volte meno noti, che tuttavia meritano di essere riportate alla luce e di nuovo eseguite per la loro bellezza e in quanto testimonianza di un periodo storico originale e particolare del nostro patrimonio culturale. Il duo si è esibito in diverse occasioni ed ha il suo attivo in un'ampia attività concertistica con diverse ensemble sia in Italia che all'estero.

Tiziana Ravetti ha conseguito la Laurea di Primo Livello in Pianoforte con indirizzo solistico sotto la guida del M° Ettore Borri, il diploma in Canto lirico con il M° Silvana Manga e la Laurea di Secondo Livello sempre in Canto lirico con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° Berardino Di Domenico presso l’ISSM “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara. Svolge la sua attività musicale come soprano e in qualità di direttore di coro.

Giovanni Panzeca si è diplomato in Organo e composizione organistica presso il Conservatorio "Guido Cantelli" di Novara. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Lettere Moderne con lode presso l'Università Statale di Milano con una tesi sulle romanze da camera per voce e pianoforte del compositore italiano Marco Enrico Bossi (1861-1925). Ha vinto una borsa di studio presso l'Accademia d'Organo di Friburgo e ha conseguito un Master in Interpretazione Musicale presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Friburgo nella classe del prof. Maurizio Croci. È stato per diversi anni organista del Coro "Nelson Sella" del Duomo di Biella e attualmente ricopre il ruolo di secondo organista presso la Basilica di Notre-Dame di Neuchâtel.

Programma:

M. E. Bossi (1861 - 1925)

Choral op.70 n.3 (4’)

Dio, siete buono (su testo di Annie Vivanti) op.98 (4’)

Improvisation op.134 n.2

Lorenzo Perosi (1872 - 1956)

Ricercare sul “Te Deum” (scritto il 5.5.1893 a Ratisbona per l’inaugurazione dell’organo in S. Stefano di Verona)

Giacomo Puccini (1858 - 1924)

Salve Regina SC39

Lorenzo Perosi (1872 - 1956)

Fugato sul nome “Perosi”

Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

Ave Maria, su testo volgarizzato da Dante Alighieri

M. E. Bossi (1861 - 1925)

Tempo di Suonata per Organo a Pieno, op.3

Saverio Mercadante (1795 - 1870)

Salve Maria