CultOcchieppoInf, ultimo appuntamento con Giulio Pavignano. Un successo la serata con il Maestro Valli, FOTO

Domani, venerdì 28 ottobre, si chiude la rassegna CultOcchieppoInf con l’intervento del docente Giulio Pavignano. Pavignano presenterà il suo libro giallo “Terzine di sangue” uscito nel 2021, ambientato nella Firenze odierna in cui Lapo Manetti, insegnante di professione con la passione per Dante e fratello dell’agente di polizia Guido, verrà coinvolto nelle indagini per aiutare a identificare un serial serial-killer che dopo un delitto sfida gli investigatori trascrivendo alcuni versi della Divina Commedia. A fianco a Pavignano nella presentazione del libro ci sarà anche Lidia Bertolino che leggerà alcuni brani tratti da “Terzine di sangue”. L'appuntamento è a Cascina San Clemente alle ore 20:30.

Intanto è stata grandissima la partecipazione di pubblico venerdì 21 con il Maestro Michele Valli. L'ospite ha raccontato, attraverso un reportage fotografico e con la collaborazione della figlia Elisa, il suo viaggio solitario in sella alla sua bici muscolare da Occhieppo Inferiore in Armenia. Partito il 5 luglio percorrendo già nella prima tappa 136km, è arrivato al 19 agosto a Ashotsk, Quasi 3500km pedalando, l’attraversata in mare di 1800km del Mar nero con un ferry-boat in compagnia di alcuni camionisti, un viaggio complicato, ma anche un viaggio ricco di ospitalità, incontri con persone pronte ad aiutare un viaggiatore italiano in bici . Tante le domande del pubblico, soprattutto di quello più giovane perché erano diversi i ragazzi presenti che sono stati suoi allievi fino all’anno scorso.