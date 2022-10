Vigliano: Abbatte cinque parapedoni e si ribalta FOTO

La lunga scia di detriti a terra poteva far pensare al peggio per la donna che alla guida della sua auto, oggi poco dopo le 16 in Largo Stazione a Vigliano, e per cause da accertare, ha abbattuto 5 parapedoni per poi finire la sua corsa rovesciata. Escoriazioni, contusioni e tanto spavento ma parrebbe nulla di grave per la malcapitata. La strada è rimasta chiusa sino alle 18 circa per le operazioni di rimozione del mezzo e la bonifica dei rottami a cura del personale SA Sicurezza e Ambiente. Presente la Polizia Locale per i rilievi e per la viabilità