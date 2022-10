Vigliano, 70enne viene urtato da un furgone e si rompe il naso cadendo a terra

Avrebbe riportato la frattura del setto nasale l’uomo di 70 anni , urtato leggermente da un furgone in manovra. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 26 ottobre, a Vigliano Biellese: sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche i sanitari del 118 che hanno assistito il malcapitato, finito a terra a causa dell’urto. In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso ed è tuttora in attesa di prognosi.