Giovane ruba 300 euro di scarpe e pantaloni e riesce a fuggire

Furto al Biella Sport della Trossi, a Gaglianico. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, 26 ottobre, ha visto protagonista una giovane che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe portato via tre paia di scarpe e un paio di pantaloni per un valore complessivo di circa 300 euro.

Una volta superate le casse, l’allarme è risuonato e il personale non è riuscita a fermare la donna che ha fatto perdere le sue tracce. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze e la descrizione dell’autrice del furto, forse in compagnia di un uomo, e svolto gli accertamenti di rito per risalire alla sua identità. Le indagini sono in corso.