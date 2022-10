43enne accoltellato a Valdilana durante lite, è fuori pericolo: denunciato il padre

Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per lesioni personali aggravate l’uomo di 67 anni che, al culmine di un’animata discussione, ha colpito accidentalmente il figlio di 43 anni con un coltello da cucina, procurandogli una ferita superficiale al petto.

Ricostruita, da parte dei militari dell’Arma, la dinamica dell’alterco avvenuto a Valdilana nella tarda mattinata di ieri, 26 ottobre: a lanciare l’allarme la madre del ferito che, nel frattempo, si era portato a Pray, dove è stato medicato dal personale sanitario del 118. In seguito, è stato trasportato all’ospedale di Borgosesia per una ferita da taglio al torace sinistro ed è stato dimesso con una prognosi di un paio di giorni.

A casa del genitore, invece, si sono portati i Carabinieri per i rilievi del caso dove è stato posto sotto sequestro il coltello. Poi, condotto in caserma per le formalità di rito, il 67enne è stato deferito all’autorità giudiziaria.

