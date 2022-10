29 ottobre 2022: 10 anni di SBIR. Motisi: "La forza della rete è la solidarietà", FOTO

Erano in tanti i presidi che ieri mattina mercoledì 26 ottobre a Palazzo Gromo Losa hanno festeggiato i 10 anni della SBIR, Scuole Biellesi In Rete, incaricati e in pensione.

Cesare Molinari del Gae Aulenti e Raffaella Miori del Bona hanno accolto i presenti con un breve racconto di come è nata la SBIR attraverso una serie di slides. "E' nata come un gruppo di lavoro dove ognuno approfondiva una tematica - ha spiegato Molinari- . Chi si occupava di sicurezza, chi di formazione dei docenti. Era ed è un modo di confrontarsi, un modo per aiutarsi tra colleghi, anche grazie al sostegno dell'Ufficio scolastico provinciale". Presente in sala anche il dirigente dell'Usp, Giuseppina Motisi: "Il ruolo di dirigente è un ruolo di solitudine. Con la SBIR c'è stata e c'è solidarietà. E' questa la forza della rete".

A prendere la parola è stato anche il presidente della Provincia Emanuale Ramella Pralungo: "Faccio i complimenti a chi ha fatto nascere questa realtà e complimenti anche a chi non ha smontato tutto come spesso accade. Penso che però sia questo l'ambito nel quale ci si debba anche fermare a riflettere. Oggi è innegabile che c'è qualcosa che non va. Uno studente in classe ha sparato e ha ammazzato il professore. La scuola non può tirarsi fuori da questo fatto. La responsabilità ce l'abbiamo anche noi, mi ci metto dentro anche io come professore".

Tiziano Badà del Comprensivo Biella 2 ha sottolineato come non siano cambiate le finalità della SBIR in tutti questi anni.

Un pensiero particolare è stato rivolto ai presidi che non ci sono più, Franco Rigola e Rita Vineis e all'ex provveditore Marco Zanotti al quale è stata dedicata anche una targa che ha trovato spazio a Cascina Vigna al Gae Aulenti.

A ricordare Franco Rigola sono stati Gianluca Spagonolo e il professore Facciotto, Rita Vineis le presidi Raffaella Miori ed Emanuela Verzella, mentre Cesare Molinari ha ricordato quanto si sia speso per il mondo della scuola biellese l'ex provveditore Marco Zanotti.