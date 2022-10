Biella, Centenario ANA, attenzione alle modifiche alla viabilità

In occasione dei festeggiamenti relativi al 100° Anniversario di fondazione della sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini, che si svolgerà sabato 29 ottobre 2022 e domenica 30 ottobre 2022, la circolazione in città subirà alcune modifiche.

Così sabato 29 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione in piazza Vittorio Veneto est dalle ore 14.00 alle ore 18.30; in via Duomo, ambo i lati, dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e in via Seminari, tra via Arnulfo e via Duomo, dalle ore 16.00 alle ore 20.30. Dalle ore 17 circa, per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata, verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, in via Lamarmora, carreggiata nord, (resa degli Onori ai Caduti di fronte al monumento posto all’interno dei Giardini Zumaglini), Piazza Vittorio Veneto nord, via Italia, via Duomo, via Battistero.

Domenica 30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione in Piazza Unità d’Italia, dalle ore 6.00 alle ore 12.00; in piazza Martiri della Libertà, dalle ore 6.00 alle ore 13.00 e in via Pietro Micca, da via Gobetti a via S. Ferrero est dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Il divieto di sosta è esteso a piazza Colonnetti e Piazza Primo Maggio dalle ore 7.00 alle ore 13.00; mentre la temporanea sospensione della circolazione varrà anche via San Filippo e Piazza Martiri della Libertà sud eccetto residenti e aventi diritto (titolari/dipendenti di attività commerciali, disabili) e mezzi di soccorso in emergenza, dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Sempre domenica, dalle ore 10.00 circa e per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata, verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare in via Lamarmora, carreggiata nord, da Piazza Unità d’Italia a via P. Micca, via Pietro Micca, piazza Martiri della Libertà. Inoltre dalle ore 9.30 circa e per il tempo strettamente necessario al lancio dei paracadutisti, verrà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare in via Lamarmora, da via Rosselli a Corso Risorgimento. Per l’occasione sarà anche istituita la temporanea sospensione della ZTL in via Duomo/Italia/Marconi domenica 30 dalle ore 10.00 circa sino alle ore 11.30 e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo diretto in Piazza Martiri della Libertà.