Verrone per le donne: un corso di difesa personale e una panchina rossa

L'incontro si chiama "Three steps for woman", insieme contro la violenza sulle donne. L'appuntamento è a Verrone domenica 13 novembre alla palestra comunale, dove sarà organizzato un corso di difesa personale, ma non solo.

A seguire, sempre domenica 13 novembre, ci sarà l'inaugurazione di una panchina rossa fatta in collaborazione tra Comune e Liceo Sella indirizzo Artistico, che troverà spazio nei giardini Omar Soldà dove l'anno passato era stata inaugurata una panchina rosa simbolo della prevenzione.

Il ritrovo è alle 14,30 e l'inizio delle attività è previsto per le 15.

L'evento è organizzato dalla Consulta Giovanile di Verrone in collaborazione con il Comune e Paviol.