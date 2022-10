Valdigne Triathlon, il grande ritorno di Paolo Zilvetti al 70.3 IronMan Sardegna

A Pula in Sardegna si è disputato, in un contesto paesaggistico e naturale meraviglioso, il 70.3 IRONMAN (Mezzo ironMan) tra i più belli dell’intero circuito.

Grande la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte del mondo (più di 50 le nazioni rappresentate). La gara che prevedeva 1,9 km di nuoto, 90 di ciclismo e 21,1 di run (mezza maratona) è stata durissima, temperatura alta, radiazione solare molto forte nonostante la stagione e percorso di bike (complice un vento molto fastidioso e un’altimetria importante) molto selettivo.

Per i colori di Valdigne Triathlon è ritornato alle gare, dopo un lungo stop dovuto ad un infortunio, Paolo Zilvetti. Da vero combattente, Paolo, ancora una volta ha dato il meglio di sé nella Triplice disciplina. Una gara maiuscola, suggellata da un tempo di pochissimo superiore alle 5h che l’ha portato al 10° posto nella numerosissima e combattuta categoria M45-49.

Ancora una volta l’Atleta verde-turchese-oro ha dimostrato che: impegno, volontà e abnegazione possono portare a grandi risultati. Gli atleti di Valdigne Triathlon sono ora attesi nel prossimo fine settimana in Puglia, per il Campionato Italiano Triathlon Medio, ultima prova del Campionato Italiano a Squadre, che su più di 500 società iscritte, vede Valdigne in una fantastica terza posizione con grande soddisfazione dei suoi dirigenti e atleti, dove tanta è la componente biellese.