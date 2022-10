SPB Ilario Ormezzano Sai in “trasferta” al Forum

Prima partita all’Hype Forum per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese, a causa del PalaPajetta impegnato per il weekend.

La SPB troverà Chieri, una squadra forte e ben strutturata, che ha vinto tutte e tre le partite giocate finora e sulle ali dell’entusiasmo proverà a venire a Biella a dire la sua. I biellesi dovranno essere bravi a continuare la loro striscia positiva e giocare con qualità tutte le fasi del gioco.

“Chieri ha vinto tre partite come noi - dice il centrale Ermal Ujkaj -. Un solo punto ci divide in classifica e sarà sicuramente una partita tosta. Noi dobbiamo cercare di limitare gli errori gratuiti per poter continuare a vincere. Questa settimana lavoreremo bene e sono convinto che il lavoro fatto in palestra poi si rifletta durante le partite. Spero che nonostante il cambio palestra a favore del Forum ci sia il pubblico che siamo abituati a vedere sugli spalti, perché è sempre bello e importante avere un po’ di tifo a favore.”