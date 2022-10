Ippon 2, Filippo Mosca Argento all’Open di Campania

Più di mille atleti sono stati accolti nella cittadina di Eboli per la gara Nazionale FIJLKAM “Open di Campania. La competizione era aperta agli atleti che hanno gareggiato rappresentando le 183 società di appartenenza, ma anche alle squadre dei Centri Tecnici Regionali che hanno schierato i migliori ragazzi delle diverse categorie.

Presenti tre atleti dell’a.s.d. Ippon 2, accompagnati dal D.T. Feggi Maurizio, di cui Alessio Durante e Filippo Mosca convocati per gareggiare nella squadra del CTR Piemonte e Alessandro Demargherita in campo per la società laniera. Ottimo risultato di Filippo Mosca (Cadetti, -70 kg) che dopo 5 incontri ha conquistato la medaglia d’Argento; buona posizione di Alessio Durante (Ju, -76 kg) che si è classificato al 7º posto in una categoria di altissimo livello; 7º posto anche per Alessandro Demargherita, nei - 67 kg, nonostante sia stato costretto a fermarsi dopo due combattimenti a causa di un infortunio.

Soddisfazione per tutto lo Staff Tecnico della squadra CTR Piemonte guidata dal Vicepresidente Patrizia Giordanengo che si è aggiudicata, nelle classifiche generali, il 2º posto per la specialità kumitè e il 3° posto per la specialità kata.