Beneficenza a Cavaglià con il Lions Charity Golf Championship

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del The Challenge by Bluvacanze (18 buche Stableford 3 categorie) che prevede l’accesso alla semifinale nazionale per i primi 3 classificati di categoria e il miglior lordo.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Protti Cavaglià 34, 1° Netto Lucio Salogni Cavaglià 40, 2° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 39, 3° Netto Enrico Boscono Cavaglià 34. 2a categoria: 1° Netto Mauro Malinverni Cavaglià 42, 2° Netto Tommaso Zugnino Cavaglià 40, 3° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 34. 3a categoria: 1° Netto Enrica Aprile Cavaglià 37, 2° Netto Palmo Antonio Cavallo Crema 35, 3° Netto Marco Acquadro Pacera Tenuta Castello 34. 1° Ladies Sandra Ravani Cavaglià 32.

Sport e solidarietà domenica al Gc Cavaglià con la tappa del Lions Charity Golf Championship (18 buche Stableford 3 categorie) un evento benefico a cui il circolo è particolarmente legato. Il circuito nato nel 2011 permette al gruppo di club Lions e Leo che lo organizzano di donare ad un bisognoso un cane guida addestrato presso il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate. Domenica erano presenti i rappresentanti dei club di Santhià e Candia.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Alberto Schellino Cavaglià 32, 1° Netto Lorenzo Vada Crema 35, 2° Netto Massimo Marè Cavaglià 25. 2a categoria: 1° Netto Luigi Ruggiero Cavaglià 36, 2° Netto Roberto Revel Cavaglià 36. 3a categoria: 1° Netto Fabrizio Ruffino Cavaglià 36, 2° Netto Giacomo Biancardi Aosta 34, 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 33, 1° Seniores Giorgio Parigi Caorle 36. 1° Lions Gianluca Martinengo Settimo 32. 1° Possessore cane Sergio Protti Cavaglià 33.

Anche per l’ultimo weekend di ottobre sono due le gare previste al Gc Cavaglià.Sabato si giocherà il Memorial Cristina Marcianesi by Certifida (18 buche Stableford 3 categorie) con in palio bottiglie pregiate per i migliori. Dopo la premiazione a seguire rinfresco con pasta. La gara sarà valida anche come ritorno del match Interclub con il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses.Domenica tornerà il circuito Green Pass Card Trophy (18 buche Stableford 3 categorie) circuito con semifinale nazionale e finale internazionale. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.Un’anticipazione su novembre. Martedì 1 si disputerà l’evento benefico Coppa Fondo Edo Tempia (18 buche Stableford 3 categorie).Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it