Il sì del consiglio comunale di Biella alla valorizzazione della lingua e della cultura Piemontese

E' stata approvata ieri martedì 25 ottobre in consiglio comunale a Biella, la mozione per la promozione e la valorizzazione della lingua e della cultura Piemontese che porta la firma della Lega. Primo firmatario il capogruppo Alessio Ercoli. Unica variante, rispetto all'originale, l'emendamento proposto da Dino Gentile de Le Persone al Centro, che ha chiesto di cambiare il nome della Festa da "Festa Piemontese" a "Festa" e basta, per la promozione della lingua e della cultura Piemontese. "Io stesso da preside nelle scuole avevo promosso l'insegnamento della lingua piemontese - ha esordito Gentile - ed era stato accolto molte bene da tutti. Questo genere di insegnamento unisce, non divide. Non potremo che trarre giovamento da questa iniziativa".

A rendere possibile la votazione è stata la presenza in aula della minoranza, come hanno ribadito diversi consiglieri dell'opposizione. "Non sappiamo perchè oggi non ci sia tutta la maggioranza - ha affermato Andrea Foglio Bonda - , ma sappiamo che se non ci fossimo stati noi la mozione non sarebbe passata". Più duro Paolo Robazza: "Questa è l'ultima volta - ha dichiarato il consigliere di Lista Civica Biellese - non è la prima che le mozioni della maggioranza passano grazie a noi ed è ora di finirla. E' sotto gli occhi di tutti quanto non siamo uniti tra loro".