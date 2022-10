Melamangio & Melabevo, torna a Occhieppo Inferiore l'evento dedicato alla mela: ecco il programma completo

#Sapori, Cultura e Degustazione: è questo l’hashtag che da sempre caratterizza “Melamangio & Melabevo”, la manifestazione organizzata dalla Pro loco di Occhieppo Inferiore, giunta quest’anno alla Ventiduesima edizione e che verrà inaugurata sabato 29 ottobre alle 17, presso il salone polivalente di via Caralli 7.

Nella splendida cornice della classica mostra pomologica, si potrà assistere all’interessante presentazione del progetto “Un viaggio alla scoperta delle Mele Autoctone del territorio” della classe IIE dell' I.T.S. Gae Aulentis. Ci sarà quindi la degustazione del succo di mela fresco prodotto “a vista” dai volontari Pro Loco, anche nella versione “Melaspritz”.

L’aperitivo ci introdurrà alla ormai famosa “Cena delle Mele”, preparata dalle cuoche del Gruppo della Biblioteca, con portate a base di prodotti tipici e con l’ingrediente speciale della mela in ogni piatto, di cui vi lasciamo il menu. La cena è prevista per le ore 20 ed occorre prenotare vista la grande richiesta al numero 338 2785153.

La festa continuerà domenica dalle 9 con la colazione a base di dolci alle mele, succo di mele e caffetteria. Contemporaneamente sarà aperta la Mostra Mercato dei Prodotti Tipici, quest’anno siamo andati alla ricerca di produzioni artigianali di qualità, biologiche e che rappresentano la ricchezza della biodiversità, del Territorio Piemontese. Oltre ai banchetti dei produttori saranno presenti associazioni che si rivolgono al tessuto sociale e Stand di Artigiani.

Alle 10.30 inizierà il Laboratorio MelaPoster, per bambini dai 4 ai 10 anni, (prenotazioni al 3402343062). Seguirà il pranzo preparato dai cuochi della Pro Loco, per chi vuole proseguire la giornata in compagnia. La Manifestazione è realizzata grazie alla volontà dei soci della della Pro Loco che ne condividono il successo. Un doveroso ringraziamento va all’Amministrazione Comunale per il sostegno e la disponibilità del salone polivalente, che permette la realizzazione della manifestazione in un luogo coperto e riscaldato al riparo da eventi atmosferici avversi.