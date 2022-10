Ronco Biellese, tutto pronto per la Castagnata di Alpini e Pro Loco

Pro Loco e Alpini di Ronco Biellese insieme per la castagnata in programma domenica 30 ottobre, alle 15, nell'area sportiva della Malpenga. Sarà l'occasione per gustare ottime caldarroste, vin brulé e thè caldo. Ci saranno anche giochi e caramelle per i bambini che potranno vestirsi in tema Halloween. In caso di maltempo, le castagne verranno realizzate lo stesso.