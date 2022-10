Idee regali di Natale: stupisci le persone che ami

Sta per arrivare quel momento dell’anno in cui, non solo per convenzione, si fanno i regali a più persone. Genitori, partner, figli, amici e parenti; i regali di Natale interessano tutti ed è difficile, sempre più difficile, trovare qualcosa che sia allo stesso tempo utile e originale. E magari anche economico o comunque non troppo costoso.

Come scegliere i regali di Natale

Trovare idee per i regali di Natale può essere molto complicato. Sia perché individuare ogni anno qualcosa di diverso e non banale rappresenta uno vera e propria sfida. Ma anche perché non è semplice trovare qualcosa che manca e che per questo possa rivelarsi utile. Un consiglio utile è quello di orientarsi partendo dalla persona, dal rapporto che si ha con lei e dai suoi interessi. Un regalo per un genitore è diverso da quello per un amico o un collega, così come tra le idee per i regali di Natale per una mamma si trovano soluzioni diverse da quelle per un papà (e viceversa).

10 idee per i prossimi regali di Natale

Se sei comunque a corto di idee vediamo 10 delle più interessanti e originali a cui attingere per arrivare al prossimo Natale con tutti i regali già fatti e godersi l’armonia di un periodo di festa unico e irripetibile.

1-Calici e bicchieri

Unire l’utile all’originale non è semplice, ma con un calice di vino personalizzato si riesce egregiamente in questo scopo. È un’idea regalo perfetta per amici, colleghi di lavoro e genitori, ma anche per il proprio partner con il quale si condividono tanti momenti di gioia e di intimità da festeggiare e celebrare con un bel brindisi. Farlo con calici e bicchieri personalizzati con un’incisione significativa è quanto di più dolce e indimenticabili si possa fare.

2-Portafoglio

Regalare un portafogli è indubbiamente un’idea classica e scontata, ma non per questo meno originale. Oggi esistono numerosi modelli ultracompatti e che prevedono la possibilità di trasportare non solo le banconote, ma anche carte di credito, documenti e monete. E poi con il passare degli anni i portafogli si usurano e regalarne di nuovi è sempre utile.

3-Agenda e taccuino

Per quanto siamo travolti dagli strumenti digitali e facciamo tutto con i nostri smartphone, molti hanno ancora piacere (e vantaggio) a prendere appunti su carta o a segnare i propri appuntamenti e impegni su quadernini e bloc-notes. Una bella idea regalo è sicuramente quella di scegliere agende e taccuini, magar in pelle o con decorazioni significative, da utilizzare tutti i giorni con grande utilità e fascino.

4-Accessori abbigliamento

Non solo le donne, ma tutti coloro che amano vestire bene e in maniera ricercata possono trovare negli accessori un vasto settore nel quale attingere per delle interessanti idee per i regali di Natale. Guanti, cinte, sciarpe, braccialetti, spille, cravatte, cappelli e qualsiasi elemento possa arricchire l’outfit di chi li indossa si rivelano particolarmente graditi.

5-Articoli per il lavoro

In base alle mansioni svolte professionalmente si possono trovare tantissime idee utili per il lavoro. Dalle cartelline portadocumenti agli zaini per i pendolari passando per penne, astucci, accessori da scrivania e articoli specifici per il proprio lavoro.

6-Prodotti enogastronomici

Un grande classico ma sempre molto originale e apprezzato è quello di orientarsi verso prodotti enogastronomici. Bottiglie di vino, liquori, passate, salse, olii, salumi, formaggi e tutte le altre specialità di un territorio sono un modo originale per far conoscere la ricchezza enogastronomica del nostro Paese e goderne di tutta la bontà.

7-Sport e hobby

Un’altra idea per i regali di Natale è quella di scegliere articoli per lo sport o per il tempo libero. Tra le racchette per il padel, i guanti da portiere e gli accessori per il fitness o lo yoga, si possono trovare tantissime idee originali. Per chi ha un hobby cui dedicarsi durante il tempo libero, che sia il giardinaggio o il fai da te, il collezionismo o la cucina, è possibile scegliere articoli, libri e accessori utili per il loro svolgimento.

8-Esperienze

Se volete cambiare tipologia di regalo potete decidere di far vivere un’esperienza. Non un oggetto da conservare e utilizzare, ma qualcosa da vivere, magari anche da condividere. Visite guidate, massaggi, ingressi a centri benessere, degustazioni, concerti ed eventi live; le soluzioni non mancano e sarà un regalo, specie se condiviso, particolarmente gradito.

9-Gioielli

Regalare gioielli è una scelta molto delicata perché richiede la conoscenza della persona. Sono articoli molto personali che devono riflettere il gusto e lo stile di chi lo indossa. Anche in questo caso le idee non mancano: collane, bracciali, anelli e orecchini, magari con simboli e raffigurazioni speciali; un’idea originale per un regalo davvero speciale.

10-Accessori Hi-Tech

Il settore della tecnologia è ricco di idee, anche a basso costo, grazie alle quali fare i regali di Natale. Dai dispositivi di domotica per il controllo remoto della casa ai gadget quotidiani, ci sono davvero tante soluzioni, utili e divertenti, tra cui scegliere per fare dei bei regali di Natale.