UIB, la Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici aderisce alla Federazione nazionale Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

Il Consiglio Generale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici ha formalmente ratificato nei giorni scorsi l’ingresso nella federazione della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici dell’Unione Industriale Biellese.

Il presidente Michele Tolu entra dunque a far parte del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di CSIT. “Si tratta di un ulteriore passo che la nostra Sezione fa per aprirsi al confronto e al dialogo con gli altri territori, con l’obiettivo di mettere a fattore comune le esperienze ed elaborare insieme le soluzioni alle questioni che interessano maggiormente il nostro settore” commenta Michele Tolu. La sezione, che Tolu presiede fin dalla sua costituzione, nel 2018, comprende una quarantina di aziende che occupano circa 600 persone per un fatturato complessivo di circa 130 milioni di euro.

“Un ulteriore passo avanti della Federazione nel rappresentare settori dei Servizi Innovativi e Tecnologici e Sezioni territoriali - commenta Carlo Berardelli, presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici -. Un’integrazione collaborativa fondamentale che consente alla Federazione di raccogliere le esigenze e indicazioni dei territori e rielaborarle a livello centrale per meglio indirizzare le proposte di crescita e sviluppo del settore dei Knowledge intensive business services. Il nostro benvenuto alla Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici dell’Unione Industriale Biellese in Federazione ed al Presidente Michele Tolu che porterà il contributo della Sezione nel Comitato di Coordinamento territoriale di CSIT presieduto da Edoardo Gisolfi, Presidente CNCT”.

“Ringrazio il collega e Presidente SIT dell’Unione Industriale Biellese, Michele Tolu – afferma Edoardo Gisolfi, presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento di CSIT - per aver scelto di aderire alla nostra Federazione, abbiamo avuto modo di scambiare riflessioni sul contributo che le componenti territoriali possono portare alla definizione delle politiche di settore, con apporti importanti frutto dell'esperienza sul campo. Ed è importantissima la collaborazione tra Sezioni SIT che si instaura nel Comitato nazionale di Coordinamento Territoriale di CSIT, lo scambio di conoscenze, esperienze, iniziative e best practice. Sono certo che la sezione SIT di Biella, caratterizzata da aziende a vocazione tecnologica e innovativa, apporterà un fattivo contributo alla nostra Federazione” CSIT è la Federazione di Confindustria che rappresenta in Italia l’Industria dei Servizi Innovativi e Tecnologici – Knowledge Intensive Business Services. Attraverso 21 Associazioni di Categoria e 33 Sezioni Territoriali, istituite presso le Associazioni di Territorio di Confindustria, rappresenta le imprese che producono digitalizzazione, ovvero la utilizzano, e che forniscono servizi abilitanti la trasformazione organizzativa e digitale dei processi produttivi, dei prodotti, dei sistemi industriali, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni.

Attraverso rappresentanze nazionali di categoria e di territorio, riunisce le imprese di consulenza IT, software, cloud, outsourcing; servizi, applicazioni e tecnologie per lo spazio; servizi di gestione delle reti tecnologiche; ingegneria ambientale, consulenza energetica e della sicurezza; testing, inspection and certification; marketing e comunicazione; consulenza per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo; knowledge and education; servizi finanziari, factoring; servizi per il credito; servizi e tecnologie IT per l’Industria del Gioco; servizi tecnici e professionali.