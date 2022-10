Hosting WordPress: la sicurezza offerta da Shellrent

Quando si decide di realizzare un sito web, una delle migliori soluzioni è certamente quella di scegliere WordPress. E' questo infatti il CMS più usato al mondo, che consente di realizzare pagine web accattivanti e di gestire al meglio i contenuti del proprio sito. Lo strumento ideale per i webmaster più esperti ma, grazie alla sua facilità di utilizzo, anche per coloro che non hanno dimestichezza con il linguaggio di programmazione.

Tuttavia, ciò non basta: oltre ad una valida piattaforma di gestione dei contenuti, occorre oggi fare massima attenzione anche alla scelta dell'hosting: ebbene sì, non sono tutti uguali! L'aspetto più importante da considerare in tale ricerca è tutt'altro che scontato, in una parola: sicurezza. Lo sapevi?

In tempi in cui il cyber crimine è sempre più diffuso, diventa fondamentale per il proprio sito web essere ospitato da un provider che possa garantire un elevato standard di sicurezza. Meglio, dunque, affidarsi a chi propone un hosting WordPress Security First, come Shellrent. Hosting provider con sede a Vicenza, Shellrent opera da oltre 15 anni nel mercato nazionale con servizi hosting e cloud di altissima qualità. Le sue proposte hosting si differenziano dagli altri prodotti similari presenti sul mercato per uno specifico motivo: sono orientate alla sicurezza.

Shellrent offre anche licenze, certificati SSL, soluzioni per la gestione di posta e PEC e servizi di registrazione dei domini. Propone inoltre prodotti hosting studiati appositamente per garantire all'utilizzatore un'elevata protezione dei dati. Andiamo ora a scoprire perchè sia diventato così importante poter contare su un piano hosting che assicuri alte performance anche in termini di sicurezza.

Cybersecurity: un fattore da non sottovalutare

Non sempre ci pensiamo, ma gli attacchi informatici sono ormai all'ordine del giorno. Vi diciamo di più: i dati ci mostrano che, purtroppo, i crimini informatici aumentano in maniera esponenziale. Basta citare alcune statistiche della Polizia Postale per scoprire che solo nel 2020 i cyber crimini in Italia hanno registrato un incremento del +246%. Il Viminale poi, in uno dei suoi ultimi rapporti sulla criminalità, ha confermato che nella prima metà del 2021 si sono verificati qualcosa come circa 800 attacchi cyber al giorno. Impressionante, vero?

Questi numeri hanno spaventato non poco le Piccole Medie Imprese: di fatto, le realtà più prese di mira dai criminali informatici. Un triste primato che, tuttavia, non è casuale: è stato riscontrato infatti che gran parte delle aziende nel territorio italiano fosse ancora sprovvista di protocolli dedicati alla sicurezza informatica, da qui la loro conseguente vulnerabilità in Rete.

Ecco allora che è partita, negli ultimi anni, la corsa da parte delle PMI verso gli investimenti nella cybersecurity. Molte sono le realtà aziendali che si stanno allineando agli standard di sicurezza online, acquistando vari prodotti dedicati e altresì scegliendo hosting provider Security First, anche per i siti WordPress.

Un'inversione di tendenza auspicata dai più, aggiungiamo: al giorno d'oggi dotarsi di un'infrastruttura online Security Oriented è una prerogativa essenziale per mettere al riparo il proprio business, evitando di rimanere vittime di furti e violazioni dei dati. Ecco perchè Shellrent, proprio in questo periodo storico, ha deciso di aiutare le aziende a tutelarsi dagli eventuali attacchi hacker, mettendosi dalla parte di imprenditori e professionisti con un'offerta dedicata: un'ampia proposta di soluzioni hosting orientate alla sicurezza.

Hosting Security Oriented: la sicurezza in primo piano

Shellrent da sempre si propone come il primo hosting italiano Security First, che risponde in maniera definitiva ed esaustiva al problema dei cyber attacchi. Tutti i processi, i prodotti e i servizi hosting offerti sono Security Oriented: sono progettati mettendo al primo posto la sicurezza.

Oltre ai piani per l'hosting WordPress che prevedono il backup settimanale di default, tra i vari prodotti dedicati alla sicurezza Shellrent propone diverse soluzioni per il backup delle PEC, il Cloud Storage (per archiviare i file su Cloud) e Disaster Recovery. Quest'ultimo servizio permette di conservare copie di backup dei propri dati in storage geolocalizzati ad almeno 1000 km di distanza: quale migliore soluzione per rendere un hosting ancora più sicuro!

Garantirsi un hosting WordPress sicuro: come fare

Affidarsi a Shellrent significa poter contare su soluzioni Security First. Questo hosting provider propone ben 4 diversi piani di abbonamento, accompagnati da tariffe convenienti e competitive e altresì offerte su numerosi servizi aggiuntivi. Questi ultimi, in particolare, permettono di incrementare le prestazioni del proprio progetto web con prodotti ad un ottimo rapporto qualità -prezzo, difficilmente comparabile sul mercato.

Ti stai chiedendo come scovare le promozioni? Non bisogna fare altro che iscriversi alla newsletter di Shellrent. Non è necessario essere già clienti: sarà sufficiente approdare sul sito web aziendale e procedere con l'iscrizione. Una volta concluso il processo, si potranno cominciare a ricevere mensilmente le speciali promozioni riservate agli iscritti: offerte relative a un prodotto oppure a un gruppo di servizi, che a rotazione coinvolgono l'ampio ventaglio di soluzioni di Shellrent, hosting WordPress compreso.

Le scontistiche possono arrivare anche fino al 100%: sì, hai letto bene! In ogni occasione si avrà un mese di tempo per pensare all'offerta e scegliere se approfittarne oppure no.