Gabriella Muzio: oltre la realtà. La nuova mostra di Spazio Cultura inaugura a novembre

Verrà inaugurata giovedì 10 novembre alle 17,30 presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella la mostra “Gabriella Muzio: oltre la realtà”.

Nata a Trivero, Gabriella Barberis Canonico Muzio è appassionata di pittura fin da bambina quando, accompagnata dal pittore triverese Antonio Zanolo, inizia ad abbozzare i primi paesaggi. Frequenta la scuola Interpreti di Milano e soggiorna per qualche mese a Parigi dove si cimenta per la prima volta col nudo nello studio di un pittore di Montmartre.

Una volta tornata nella sua terra natale approfondisce il suo amore per la pittura nello studio del pittore biellese Guido Mosca. Da lui perfeziona il disegno e l’uso del colore, ma è solo quando si trasferisce in un proprio studio a Biella Piazzo, vicino a quello degli artisti Armando Santi e Giorgio Taragni, che acquista una sua personalità pittorica. Si stacca dal figurativo, ma non arriva all’astratto: “non ignorare, cancellare le forme, ma guardarle riflettendo in esse i propri stati d’animo”. Il segno di realtà da cui la sua pittura parte è sempre riconoscibile, per poi trasfigurarsi in una dimensione fantastica e onirica, spesso toccando anche il lato tragico dell’esistenza. I suoi colori dominanti sono scuri, verdi, blu e marroni dalle tonalità basse, ma spesso attraversati da un giallo squillante che ravviva l’insieme dell’opera.

Ha esposto in numerose gallerie locali, italiane e internazionali, esponendo spesso insieme alla scultrice biellese Mariella Perino e partecipando anche alla Biennale di Venezia nel 2007 con un’opera inserita nella collezione itinerante “13x17” curata da Philippe Daverio e Jean Blanchaert.

Da qualche anno si dedica anche alla terracotta creando piacevoli sculture dalle forme più svariate. “La Fondazione con questa mostra continua la sua opera di valorizzazione degli artisti biellesi che sono parte viva della città e contribuiscono ad esprimerne la creatività” – commenta il Presidente Franco Ferraris.

L’esposizione, ad ingresso libero, proseguirà fino al 4 dicembre con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 10.30-12.30 e 16.00-17.30sabato e domenica 16.00-19.00