Lo schianto con le barriere è fatale, morto automobilista a Leinì

Un automobilista del quale, al momento, non sono state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di ieiri, martedì 25 ottobre, sulla statale 460 a Leini.

L'uomo era al volante di una Smart che, per cause in fase di accertamento, è andata a sbattere contro le barriere laterali. L'uomo stava procedendo in direzione Rivarolo: forse colto da un malore ha perso il controllo della vettura che ha attraversato la 460 ed è andata a finire contro i guard-rail sul lato opposto.

Inutili tutti i soccorsi. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia locale di Leini.