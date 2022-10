Lutto a Biella, è morto il notaio Paolo Bilotti: i funerali in Duomo (foto di repertorio)

Lutto a Biella per la morte del notaio Paolo Bilotti, improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 76 anni. Conosciuto in tutto il territorio per la sua professionalità e umanità, lascia nel dolore la moglie, i due figli e i familiari tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 17.30, nella cattedrale di Biella. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, avranno luogo venerdì 28 ottobre, alle 10, in Duomo. La salma riposerà accanto ai suoi cari nella tomba di famiglia del cimitero urbano di Biella.