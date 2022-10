Pierce Brosnan in Piemonte, l'ex 007 ospite all’Osteria delle Aie di Castellinaldo

Metti uno 007 a cena. Tra Langhe e Roero è evidentemente possibile ed è quanto accaduto poche ore fa ai tavoli dell’Osteria Delle Aie di via Roma a Castellinaldo d’Alba, piccolo tempio della buona tavola amatissimo dai gourmet di casa nostra, che ne apprezzano il clima informale delle ormai introvabili trattorie d’antan, ma da tempo appannaggio anche di un pubblico di stranieri che, specialmente, nel periodo della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, si spingono a frotte anche nel centro vinicolo della Sinistra Tanaro, tra le capitali del Barbera d’Alba, qui prodotta in una speciale "sottozona".

Di lunedì 24 ottobre, la visita ai suoi tavoli di Pierce Brosnan, 69enne attore irlandese con passaporto Usa che, insieme alla consorte, la giornalista Usa Keely Shaye Smith (i due hanno da poco festeggiato i vent’anni di matrimonio), e a un terzo ospite, ha approfittato della calorosa ospitalità loro offerta dai proprietari Tania Scremin e Giorgio Marsaglia.

"Due persone squisite, davvero educate e simpatiche – ci dice Tania –, dimostratisi anche ottimi conoscitori della nostra gastronomia e del Tartufo Bianco d’Alba, che non hanno mancato di degustare insieme ai nostri vini".A rigore la coppia non è nuova ad avvistamenti in zona. Dell’ottobre 20109 l’ultima venuta del quattro volte James Bond (in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane con la sua ultima pellicola "Black Adam") sulle nostre colline, allora per la visita al museo del vino di Barolo.