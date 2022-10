Perché coprire il tuo telefono o il tuo tablet con una cover o una custodia è la soluzione migliore

A volte sembra un peccato coprire lo splendido design del proprio telefono, o magari non si vuole avere un qualcosa di troppo ingombrante in tasca. Se per te lo stile prevale sulla protezione, allora puoi scegliere una custodia sottile. In questo caso, la custodia proteggerà il tuo dispositivo dai graffi nelle aree coperte e aumenterà sicuramente le possibilità del tuo telefono di sopravvivere a una caduta (ma non ci puoi contare troppo). Il mercato offre sempre più custodie traslucide, il che significa che è più facile che mai trovare qualcosa che lasci trasparire il design del tuo telefono. Non è necessario spendere molto per acquistare una custodia sottile e possono essere ottime se ritieni che un livello di protezione basilare sia sufficiente.

Queste cover per iPhone o cover Samsung sono in genere realizzate in TPU, un materiale resistente e leggermente malleabile, quindi sono facili da applicare e offrono un buon livello di protezione dagli urti. Le custodie rigide e sottili possono essere difficili da applicare al proprio dispositivo e non offrono chissà quale protezione contro le cadute. In questa categoria troverai la più ampia scelta di stili e colori, ma assicurati di controllare le dimensioni e ricorda che la mancanza di protezione agli angoli o di un labbro sulla parte anteriore significa una scarsa protezione dalle cadute. Alcune custodie di questa categoria offrono anche una discreta protezione dalle cadute grazie alla combinazione di un retro sottile e rigido con un bumper più spesso e malleabile.

Le custodie in folio sono un'ulteriore scelta

Le custodie in folio e a portafoglio possono essere sia alla moda che pratiche. Poiché offrono una protezione a tutto tondo, sono un'ottima alternativa alle custodie standard se si intende tenere il proprio telefono in una borsa. Tuttavia, differiscono in termini di protezione dalle cadute: alcune hanno un guscio interno e altre non offrono alcuna protezione ai lati o agli angoli.

L'unica alternativa alla vera pelle, se si è disposti a spendere di più, è la pelle sintetica. Il PU (poliuretano), spesso definito "pelle vegana", viene utilizzato per realizzare la maggior parte delle custodie folio. Il PU è piacevole, ma può avere un odore pungente, soprattutto all'inizio, e con il tempo può screpolarsi.

Le custodie folio supportano spesso la funzione sleep-wake

Quando apri la cover, lo smartphone si sveglia immediatamente e quando la chiudi si mette automaticamente a riposo. Se non vuoi correre il rischio che la custodia si apra nello zaino, il tipo di chiusura è fondamentale. Sebbene le chiusure magnetiche permettano di creare design più alla moda, in genere non sono così resistenti come le chiusure elastiche, a linguetta o con borchie.

Anche se molte custodie folio vantano slot per carte di credito, sono poche quelle che possono effettivamente assumere il ruolo di portafogli. Di solito si possono inserire solo poche carte e riempirle troppo aumenta la probabilità che la custodia si apra all'improvviso.

Anche una custodia con batteria è un'ottima opzione

La scarsa durata della batteria è in cima alla lista delle lamentele legate alla tecnologia mobile. Puoi sempre prendere in considerazione l'acquisto di una custodia con batteria per smartphone. Queste sono spesso dotate di una batteria interna che può alimentare il tuo smartphone per qualche ora in più.