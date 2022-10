Doppio appuntamento a Cavaglià per la festa di Halloween

Due giorni da brividi per la festa di Halloween. È il programma messo a punto per le famiglie di Cavaglià: si comincia sabato 29 ottobre, alla biblioteca dei ragazzi, con storie da spavento in costume, rivolte a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni. Domenica, invece, a Villa Salino, è tempo di brividi in cantina per i più coraggiosi. Inoltre, c'è la possibilità di portare con sé la propria zucca intagliata per il concorso che premierà la più originale.