“A un'angheleddu "Mattia", i versi di Nicola Loi per Su Nuraghe

“A un'angheleddu "Mattia" o “Un angioletto "Mattia" è la poesia che il poeta di Ortieri, in provincia di Nuoro, Nicola Loi ha inviato al Circolo Culturale Sardo di Biella per il piccolo Mattia, il bimbo di otto anni morto nell'alluvione che lo scorso 15 settembre ha funestato le Marche.

Un tragico fatto di cronaca, rimbalzato dalla Penisola all’Isola, quando la mamma, Silvia Mereu, originaria di Urzulei, paese del Supramonte Ogliastrino, s’è vista strappare dalle braccia il figlio, il cui corpo sarà poi ritrovato, dopo alcuni giorni, a chilometri di distanza.

L’ode, quasi un lamento funebre monocorde, dall’incipit, ripercorre la tragica vicenda del bambino: “Dae cussa nue sena piedade, /Est arrivadu su riu 'e su ludu”. “Da quella nuvola senza pietà è arrivato il fiume e il fango”.

Dai versi traspare anche l’ammonimento all’incessante dannoso intervento dell’uomo con al centro la sua colpevole cecità: “Dae cussas nues furadas a Deus, / Est su piantu de su mundu tzegu”. Vale a dire: “Da quelle nuvole rubate a Dio. / È il pianto del mondo cieco”. Sconsolata la preghiera rivolta al Padreterno: “Bae cun Deus, fizu 'e mala-sorte, / Chi ses duradu comente sa rosa. / Como jogas in sa divina corte, / Ue amparadu ses dae dogni cosa”. Amaro conforto per chi rimane: “Vai con Dio, figlio di mala sorte, / Che sei durato come la rosa. / Adesso giochi nella divina Corte / Dove al riparo sei da ogni cosa”.

Pubblicata sui social di Su Nuraghe nella traduzione italiana di Gabriella Peddes, la composizione verrà inserita tra i testi del laboratorio linguistico “Eja emmo sì, là dove il sì suona, s’eja, s’emmo cantant”; incontri mensili transoceanici, tra il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo Sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

A un'angheleddu "Mattia"

Dae cussa nue sena piedade,

Est arrivadu su riu 'e su ludu.

Custu mundu pienu 'e frassidade,

T'at paradu sa trampa sen'azudu.

E tue, fiore diligu in su riu,

As afrontadu custa sorte crua.

Una currente sena disafiu,

Ti nd'at furadu dae mama tua.

E tue in undas malas sena ghia,

Dae cuss'inferru benis ingullidu.

Cun sos anghèlos che bolas, Mattia,

Sena t'aer’ intesu pius ne bidu.

Tue as ispaltu sas alas biancas,

Dae custa gherra chi no dat iscampu.

Che ses boladu a sas birdes tancas,

Ue no b'at timoria pro su lampu.

As truncadu su coro a babbu tou,

Passada in fogu sa pobera mama.

Devias connoscher’ unu mundu nou,

Ca issos cussu teniant in brama.

In bratzos a sa peus disaura,

Ti ch'at trazadu che foza in su bentu.

Che un'astore chi falat a fura,

E totu segat in-d-unu mamentu.

Lassas su logu comente s'istula,

Su coro a totucantos as abbertu.

Su pensamentu cun su nodu in bula,

Che fogu lassat su logu desertu.

Bae cun Deus, fizu 'e mala-sorte,

Chi ses duradu comente sa rosa.

Como jogas in sa divina corte,

Ue amparadu ses dae dogni cosa.

Dae cussas nues furadas a Deus,

Est su piantu de su mundu tzegu.

Tue as vividu su momentu peus,

Lassende piedade e arrennegu.

Una rosa, una lagrima 'e piantu,

Ti mando cun sos rajos de sa luna.

Cun oriolos e cun disincantu,

A tie fiore de mala-fortuna.

Cun tristura Nigolau Loi, su 25 de capidanni 2022

A un angioletto "Mattia"

Da quella nuvola senza pietà,

È arrivato il fiume e il fango.

Questo mondo pieno di falsità,

Ti ha teso il tranello senza aiuto.

E tu, fiore delicato nel rio,

Hai affrontato questa sorte acerba.

Una corrente senza affidabilità,

Ti ha rubato da mamma tua.

E tu in onde cattive senza guida,

Da quell'inferno vieni inghiottito.

Con gli angeli voli, Mattia,

Senza averti sentito più ne visto.

Tu hai allargato le ali bianche,

Da questa guerra che non dà scampo.

Sei volato alle verdi campagne,

Dove non c’è timore per il lampo.

Hai spezzato il cuore a babbo tuo,

Passata nel fuoco la povera mamma.

Dovevi conoscere un mondo nuovo,

Perché loro quello bramavano.

In braccia alla peggiore disgrazia,

Ti ha trascinato come forza nel vento.

Come un àstore che scende a predare,

E’ tutto rompe in un momento.

Lasci il luogo come stoppia,

Il cuore di tutti quanti hai spaccato.

Il pensiero con il nodo in gola,

Come fuoco lascia il luogo deserto.

Vai con Dio, figlio di mala sorte,

Che sei durato come la rosa.

Adesso giochi nella divina corte,

Dove al riparo sei da ogni cosa.

Da quelle nuvole rubate a Dio,

È il pianto del mondo cieco.

Tu hai vissuto il momento peggiore,

lasciando pietà e dannazione.

Una rosa, una lacrima di pianto,

Ti mando con i raggi della luna.

Con ansie e con dispiacere,

A te fiore di mala fortuna.

Con tristezza Nicola Loi, 25 settembre 2022