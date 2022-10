Upo Alumni, eletto il nuovo Consiglio Direttivo per nuovo triennio

E' la Prof.ssa Stefania Cerutti la nuova Presidente dell'Associazione dei laureati Upo, che succede al bel triennio a guida della Prof.ssa Francesca Boccafoschi.

In data 18 Ottobre 2022, dopo il passaggio delle consegne di rito e dopo le elezioni con rinnovo cariche che si sono tenute lo scorso 28 luglio, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio direttivo.

Stefania Cerutti, originaria di Omegna (VB), è Professore Associato di Geografia Economico-Politica UPO, Dipartimento DISSTE di Vercelli. La Dott.ssa Sara Biscuola è la nuova Vice Presidente. Originaria di Vigevano (PV), svolge la libera professione di Dottore Commercialista. Il nuovo tesoriere è il Dott. Giuseppe Liuzzo, novarese, Formatore professionale ed Insegnante a Novara e Vercelli. La Dott.ssa Ivana Giovanetti originaria di Ameno (NO), Libera professionista, è la nuova segretaria. Completano il Consiglio il Dott. Alessandro Balbis, vercellese, Consulente aziendale in Vercelli e Dott.ssa Marianna Celsi, novarese, Executive Assistant in un’azienda di Vercelli. E’ membro onorario dell’Associazione l’Ill.mo Magnifico Rettore dell’Università Dott. Prof. Gian Carlo Avanzi.

Ci si prospetta un triennio di inteso lavoro a favore degli associati, cercando di organizzare eventi, manifestazioni e servizi al meglio, in collaborazioni coi Comuni, le Fondazioni, le Associazioni e chiunque voglia dare una mano dei 3 poli Universitari: Vercelli, Novara ed Alessandria. Le buone idee e le richieste sono ben accette. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti riguardanti l’Associazione, si può consultare il sito upoalumni.uniupo.it oppure scrivere ad alumni@uniupo.it