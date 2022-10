Sella, al via un percorso di formazione sulla finanza dedicato agli studenti dei licei scientifici biellesi

Un percorso di orientamento e formazione specifica sulle applicazioni quantitative della finanza dedicato ai più brillanti studenti dei licei scientifici biellesi allo scopo di illustrare alcune delle future opportunità nel mondo del lavoro e contribuire così ad una scelta universitaria più consapevole. Parte oggi il progetto “Young Quant Talents Grow Up” promosso dal gruppo Sella attraverso gli esperti dell’area Sella Financial Markets.

L’iniziativa è rivolta agli studenti del quarto e quinto anno del liceo scientifico Avogadro di Biella e del liceo scientifico del Cossatese e Valle Strona di Cossato che sono stati selezionati in base al forte interesse manifestato verso questa iniziativa e alla propensione per le materie STEM (in particolare matematica e fisica), facendo registrare risultati eccellenti.

Il progetto si articola per tutto l’anno scolastico coinvolgendo gli studenti in una serie di pomeriggi formativi sia collettivi che individuali, in presenza e da remoto. Verranno illustrati i principali strumenti finanziari, come elaborare un business plan, approfondire la conoscenza e l’utilizzo di Excel, oltre ad effettuare anche simulazioni di trading online e presentare progetti di machine learning. Al termine dell’anno scolastico è prevista una sessione di una o più giornate in cui i ragazzi potranno sperimentare e cimentarsi in attività concrete come ad esempio business games, simulazioni, implementazione di algoritmi e analisi di big data.

Durante l’intero percorso ci saranno anche momenti in cui si affronteranno tematiche psicologiche e di orientamento per aiutare i ragazzi a effettuare una scelta universitaria più consapevole e strutturata. In ogni incontro i partecipanti saranno affiancati e seguiti direttamente dai professionisti del gruppo Sella dell’area Financial Markets provenienti da percorsi di studi differenti (fisica, matematica, ingegneria ed economia) e da neolaureati che racconteranno agli studenti anche la loro esperienza universitaria e professionale.

“La ricerca di figure con elevate competenze quantitative nelle realtà aziendali è oggi una necessità imprescindibile – afferma Carlo Prina della Tallia, responsabile nel gruppo Sella di Treasury & Financial Markets – anche alla luce del basso numero di laureati STEM che ogni anno escono dalle università italiane a fronte delle numerose offerte sul mercato del lavoro per tali figure professionali. Il nostro progetto, oltre a fornire un percorso formativo di qualità sui temi della finanza ad alcuni ragazzi con eccellenti skills quantitativi che frequentano i licei del nostro territorio, vuole anche sensibilizzare studentesse e studenti verso questo tipo di formazione che apre sbocchi professionali in molti ambiti”.