Scuola, nessuna riduzione di plessi nell’anno scolastico 2023/2024

Il Consiglio Provinciale di lunedì 24 ottobre ha approvato all’unanimità il Piano Provinciale per Dimensionamento Autonomie Scolastiche e Programmazione Offerta Formativa per l'anno scolastico 2023/2024.

Tradotto dal “burocratese” significa che, nel prossimo anno scolastico, non ci saranno riduzioni né per le Scuole Superiori, né per gli Istituti Comprensivi che sono di competenza dei Comuni biellesi.

“E’ un passaggio che facciamo ogni anno. – spiega il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo – Quest’anno abbiamo ricevuto una moltitudine di richieste in deroga da parte dei Comuni sugli Istituti Comprensivi. Abbiamo letto ed ascoltato le loro motivazioni ed abbiamo accolto tutte le richieste ispirandoci al principio di non entrare nel merito di una scelta di loro competenza”.

Tre le tante richieste, il Presidente ha parlato delle situazioni particolari di Bioglio, Valdilana e Roppolo. “Bioglio e Valdilana – afferma il Presidente - vogliono tenere attivo un codice nelle rispettive scuole. Roppolo vuole istituire una seconda sezione della scuola materna ma, oggi, non ha i numeri. Abbiamo mandato gli atti in Regione, a cui spetta la decisione sulla correttezza dell’iter seguito da questi Comuni”.

“Nell’anno che ci separa dall’approvazione del prossimo piano di dimensionamento – conclude Ramella Pralungo - questo territorio deve valutare se ha senso mantenere plessi scolastici, non classi, che abbiano complessivamente 10-12 alunni. Quindi ci attende un lavoro importante con i Comuni in deroga perché esiste il problema del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, di chi materialmente apre e chiude le scuole. Nel caso questi Comuni decidano di mantenere i plessi, noi accogliamo la loro decisione volentieri. Però, di fronte a plessi a cui non verrà dato il collaboratore scolastico, i Comuni dovranno essere pronti ad mettere propri fondi”.