ASL Biella, si amplia l'orario dei centri vaccinali

A seguito del recente incremento della campagna vaccinale Covid nella Regione Piemonte, con la possibilità di preadesione sul portale ilpiemontetivaccina alla quarta dose per le persone over 12 anni di età e alla quinta dose per gli over 80 e 60-79enni non fragili, l’ASL di Biella comunica i nuovi orari di apertura dei Centri Vaccinali sul territorio a partire da mercoledì 2 novembre.

Biver Banca, via Carso 15 a Biella – lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 19; giovedì dalle ore 9 alle 14; Ospedale, via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano - giovedì dalle ore 14 alle 19. Martedì 1° novembre i Centri Vaccinali ASLBI resteranno chiusi.

Quarta dose

È possibile effettuare la preadesione sul portale alla quarta dose per la fascia d’età 12-59 anni, maturati i tempi dall’ultima somministrazione o dalla positività al Covid (120 giorni). Gli interessati possono richiedere la quarta dose anche nelle farmacie aderenti o al proprio Medico di Medicina Generale se vaccinatore. Nelle scorse settimane sono poi iniziate le chiamate dirette agli over 60 che non hanno ancora preaderito, tramite sms di convocazione presso uno dei Centri Vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali. In alternativa è possibile prenotare la quarta dose in una farmacia aderente o presso il proprio Medico di Medicina Generale se vaccinatore.

Quinta dose

Da mercoledì 26 ottobre gli over 80 e 60-79enni non fragili che abbiano maturato i termini possono effettuare la preadesione sul portale oppure prenotare la quarta dose in una farmacia aderente o presso il proprio Medico di Medicina Generale se vaccinatore. Lunedì 24 ottobre inoltre è iniziata la raccolta delle adesioni tra gli ospiti delle RSA e la chiamata diretta per i soggetti fragili over 60.

Centro Unico Tamponi

Il Centro Unico Tamponi (Pit Stop), presso il parcheggio dell’Ospedale, proseguirà anche a novembre con l’apertura dal lunedì alla domenica dalle ore 8,15 alle 9,45, secondo le disposizioni in vigore. Martedì 1° novembre aperto.