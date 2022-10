Cervo ferito nel giardino: rimandato il recupero, manca il personale autorizzato per la telenarcosi, VIDEO

“Questa mattina a un certo punto ho sentito i cani abbaiare fortissimo, ho guardato fuori per capire il motivo e ho visto un cervo in piedi ferito, ma non poco. Aveva una grande ferita sul collo, forse di un altro animale, non saprei dire, ma sicuramente non era successo nella notte perchè c'erano le larve delle mosche. Forse era venuto qui per chiedere aiuto, perchè non è così usuale che un cervo si avvicini così a una casa. Ho subito fatto tutte le telefonate del caso per chiedere che venissero a vederlo per capire come stava e cosa fare”.

A raccontare l'accaduto è Daniela Balestrini, che prosegue. “Sono arrivati in pochissimo tempo sia veterinari dell'Asl che la guardia venatoria della Provincia e il personale preposto per il recupero degli animali selvatici – continua – . Tutto molto gentili e molto presi dal caso. Il problema è che non ci sono gli strumenti per agire come sarebbe meglio, nel senso che non hanno potuto fare altro che avvicinarsi per vedere che cosa avesse il cervo e per capire come curarlo, e l'animale si è spaventato ed è scappato. Alla mia domanda del perchè non gli avessero iniettato a distanza un sedativo, mi è stato spiegato che tra i presenti non c'era una persona autorizzata a farlo. La legge non dà indicazioni precise in merito. Ora l'animale è scappato nel bosco speriamo che torni così possiamo provare a recuperarlo e portarlo al C.A.N.C. Di Torino dove potrebbero curarlo”.