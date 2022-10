Podismo, le corse della settimana fino al 30 ottobre

- 30 ottobre, XVI edizione Trail Monte Casto. E' organizzata dalla società ASD Trail Monte Casto VC068. Grand Prix Ultra Fidal Piemonte - 8a prova, possono partecipare Tesserati Fidal delle categorie Junior (20 km)/Promesse/Master/Seniores Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico) Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica). I percorsi: Km 44 / km 20, dislivello 2050 m / 850 m 8 % 44km 10% 20 km asfalto. E' prevista anche una camminata ludico motoria di km 8 con partenza separata dalla prova competitiva. Le iscrizioni, per la gara Competitiva da effettuare: senza SIGMA: sul sito www.wedosport.net tramite iscrizioni on-line presentando copia del cartellino o la lista del tesseramento online comprovante la validità del tesseramento; Quota € 26 (44km) / 21 (20 km) con pagamento tramite: www.wedosport.net; Camminata Ludico Motoria: € 7 iscrizioni il giorno della gara. Il ritrovo è alle ore 6 presso Campo Sportivo “La Salute” Andorno Micca – Via Levera 5, la partenza alle ore 7 / 9 gara competitiva, ore 9.30 camminata ludico motoria. Le premiazioni saranno alle ore 15 Campo Sportivo “La Salute” Andorno Micca.

- 30 ottobre, a distanza di tre anni torna la S. Giacomo - Mombarone, alla terza edizione, 2°memorial Reano Mocco, gara di corsa in montagna non competitiva. La preiscrizione è obbligatoria allo Stella Bar Tabacchi di Ivrea, a Monbarun in via Ferrero a Biella e al Bar Caffè Statuto alla Settima Vittone, è di 15 euro, e potranno essere al massimo 100 i partecipanti. L'evento è organizzato dal Rifugio Monbarone in collaborazione con Big Bench Andrate. Il ritrovo è alle 8 ad Andrate, la partenza alle 9,30. Il percorso è sola salita, 6 km 1100 metri d+