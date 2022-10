Calcio, gli allievi del Gaglianico ricordano in campo mister Perucca con una maglia speciale

Nei giorni scorsi gli allievi '06 del Gaglianico hanno ricordato in campo Stefano Perucca, l'allenatore prematuramente scomparso a soli 53 anni lo scorso agosto. Dopo aver osservato un minuto di silenzio, hanno indossato una maglia speciale con inciso il suo nome stampato sulla schiena, alla presenza di dirigenti, tesserati, tifosi e familiari del mister.

“Ciao mister Peru , hai visto che sorpresa ti hanno fatto ieri i tuoi ragazzi?? Non vedevano l'ora di indossare quella maglia con il tuo nome stampato sulla schiena – si legge nel post della società biellese - È stata una bella partita e…dì la verità…da lassù una mano gliel’hai data e chi sa ad ogni goal come avrai esultato. Si dice che a lasciarci presto sono sempre le persone migliori; quelle che ci hanno toccato nel profondo e che, nonostante la loro scomparsa, resteranno per sempre nei nostri cuori. Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere. Ringraziamo davvero tutti in particolare Piera e i vostri figli per averci permesso di ricordarti come tu meritavi”.