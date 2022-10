Tango a Gli Orsi: Grande successo per la giornata organizzata da Kineos ASD

La giornata danzante organizzata da Stefano Aggio - insegnante di Kineos Danza - all’interno della galleria del centro commerciale Gli Orsi, si è rivelata un successo.

La scuola si è esibita nel pomeriggio di domenica 23 ottobre, intrattenendo con curiosità il pubblico del centro con esibizioni di tango argentino e di pratica libera.

La scuola di Kineos Danza ha sede a Candelo (BI), in via del Carmine 6; opera anche nella provincia di Novara (NO) con sede operativa attualmente posizionata in via Ansaldi 4.





Per informazioni:

Cell. 328 7247652 (Stefano)

Sito: www.kineosdanza.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/kineos.danza

Pagina Instagram: www.instagram.com/kineoss