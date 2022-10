Pd Biella: "Salvate il PorFesr"

Correre, correre più in fretta possibile per recuperare 3 anni persi (o meglio sprecati) in diatribe e lotte intestine alla maggioranza di centrodestra del Comune di Biella. Questo è quanto emerge dalla riunione della 3° Commissione Comunale che doveva fare il punto sui fondi PNRR ed ex PorFesr 2014/2020 sui progetti e sulle opere cantierabili.

La ghigliottina del tempo riguarda in modo particolare i fondi ex PorFesr 2014/2020 ottenuti dalla Giunta Cavicchioli e che hanno delle scadenze precise, alcune molto ravvicinate. Se per la maggior parte delle opere, che riguardano 14 possibili cantieri, la scadenza sarà l’anno 2025, altre tre hanno una scadenza ben più ravvicinata ossia il 2023. Incredibile ma vero (purtroppo)!

Da tre anni ci sono fondi disponibili, per un totale di poco più di 11 milioni di euro, ma di cantieri avviati nemmeno un’ombra lontana. Le rassicurazioni di maniera sinora fornite dall’Amministrazione Corradino, senza mai entrare nel dettaglio, senza mai evidenziare un iter preciso fatto di scadenze progettuali, di bandi emessi, di date di inizio cantiere, anziché tranquillizzare ingenerano un grande allarme per l’angosciante timore che quei fondi possano tornare al mittente del tutto intonsi.

Questa drammatica ipotesi lascerebbe la Città di Biella orfana di interventi fondamentali, sia nel campo dell’innovazione energetica e digitale, che del recupero di importanti pezzi di storia della città e di arredo urbano per il centro città e il Piazzo. Ai rilevanti finanziamenti ottenuti per eseguire interventi su Palazzo Ferrero, sul Museo del Territorio, sul Teatro Sociale, sulla Palazzina Piacenza, per l’intervento di bonifica e di nuova destinazione della ex sede della biblioteca/ex museo di via Pietro Micca, si affiancano finanziamenti per la realizzazione di reti, impianti e acquisti di attrezzature di diffusione dei servizi digitali, nonché finanziamenti per l’efficientamento energetico e implementazioni dei sistemi e accessi di telecontrollo degli impianti. Innovazione e recupero erano gli obiettivi dei Bandi Europei che avevano visto la Giunta Cavicchioli presentare, prima in Piemonte, propri progetti che erano stati ammessi al relativo finanziamento. Cosa abbia veramente in mente la Giunta Corradino è difficile capirlo. Ci sono state nelle scorse settimane e mesi troppe esternazioni, troppe smentite e retromarce su interventi importanti.

La retorica dell’annuncite amministrativa non è più in grado di nascondere le colpevoli omissioni, le disastrose conseguenze del non fatto e del perso per strada a causa di incapacità amministrativa e mancanza di idee e di visione per lo sviluppo della Città. Ma cosa ci si può aspettare nei prossimi mesi da una Giunta che, unica in Piemonte, non ha partecipato per sue negligenze, perdendo decine di milioni di euro di finanziamenti, al Programma Nazionale della qualità dell’Abitare (PinQua)? Cosa ci si può aspettare da assessori che vanno fieri e si vantano pubblicamente e via social di aver bloccato progetti di piste ciclabili, in parte già in precedenza realizzati, non avendo proposto nessun progetto migliorativo e non capendo che, dal momento che le città moderne in Italia ed in Europa stanno investendo grandi risorse in mobilità sostenibile, l’arretratezza anche sui queste tematiche imposta dal centrodestra biellese non farà altro che aumentare il “gap” con altre città.

L’unica attività che ci si può aspettare dalla Giunta Corradino, stante la sua ignavia, è quella di continuare ad inaugurare, accaparrandosene il merito, opere progettate e finanziate dall’amministrazione precedente. L’ultimo “sketch” inscenato ha visto protagonisti nei giorni scorsi il Sindaco e l’Assessora Scaramuzzi che hanno presentato l’avvio del progetto “di azioni sociali di accompagnamento-alloggio di sgancio: una casa per crescere per neo maggiorenni”. Questo progetto, che prende finalmente il via dopo tre anni di totale inerzia, riguarda un alloggio sito nella palazzina di via Ponderano 12 interamente ristrutturata con il finanziamento ottenuto dal bando per la riqualificazione urbana delle Periferie dei Comuni Capoluoghi (DPCM 25/5/2016), ottenuto dalla Giunta Cavicchioli come peraltro lo stesso progetto sociale.

Alle due ragazze che usufruiscono del percorso previsto, rivolgiamo un sincero augurio per il loro futuro. Alla Giunta Corradino chiediamo invece una maggiore trasparenza amministrativa, augurandoci che prima o poi riesca a realizzare interamente un proprio progetto.