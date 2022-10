Forza Italia, Fenoglio: “Buon lavoro al ministro Zangrillo”

“Auguriamo un buon lavoro ed esprimiamo la nostra soddisfazione per la nomina a ministro della Pubblica Amministrazione del nostro coordinatore regionale Paolo Zangrillo. Siamo certi che continuerà nell’opera di riforma per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, un nuovo impulso alla digitalizzazione nella P.A. e non ultimo nell’investire nella continua formazione delle risorse umane affinché il servizio pubblico possa rispondere alla cittadinanza con rinnovata efficienza ed efficacia”. Lo scrive, in una nota stampa, il coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio.