Biella, vecchio ospedale, Corradino: "C'è interesse, ma ancora nulla di concreto"

"Una persona è venuta da noi, si è rivolta agli uffici preposti anche con dati a conti alla mano, ma purtroppo non c'è ancora niente di concreto", questa la risposta del sindaco Claudio Corradino all'interrogazione del Pd proposta dal consigliere Paolo Rizzo nel pomeriggio di oggi martedì 25 ottobre in consiglio comunale, che chiedeva aggiornamenti in merito al vecchio ospedale. "Noi siamo pronti a muoverci se ci sono proposte concrete - ha proseguite il primo cittadino - . Lo stabile si presta a diversi utilizzi in tutte le sue parti".

Non soddisfatto della risposta il consigliere Rizzo: "No va bene così. Non si può aspettare che arrivi un privato a investire per risolvere una situazione come quella che ruota attorno al vecchio Degli Infermi. Si dovrebbe essere propositivi o non si va da nessuna parte".